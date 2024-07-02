بالعلامة الكاملة.. أوروجواي تفوز على أمريكا وتقصيها من الكوبا

حقق منتخب أوروجواي الفوز على أمريكا بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من كوبا أمريكا 2024.

سجل هدف المباراة الوحيد ماتياس أوليفيرا في الدقيقة 66.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز منتخب بنما على بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم خوسي فاجاردو بالهدف الأول في الدقيقة 22.

وتعادل بوليفيا في الدقيقة 69 عن طريق برونو ميراندا.

وأعاد إدواردو جاريرو بنما للتقدم مرة جديدة في الدقيقة 79.

وأنهى سيزار يانيس ثلاثية بنما في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليضمن فوز فريقه.

بتلك النتائج يكون منتخب أوروجواي قد تأهل في صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة بتسع نقاط، بينما تأهل منتخب بنما برصيد 6 نقاط في المركز الثاني.

وودع منتخب أمريكا البطولة مبكرا بعد الخسارة ليتوقف رصيد صاحب الأرض عند 3 نقاط فقط.

وسيلعب منتخب أوروجواي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بينما سيلعب منتخب بنما مع صاحب المركز الأول ضمن نفس المجموعة.