مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يوليو 2024.. مباراة ونصف بالدوري وملحق السلة

تقام مساء اليوم مباراة ونصف المباراة بالدوري المصري في ظاهرة غريبة من نوعها.

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الدوري المصري

يحل المقاولون العرب ضيفا على إنبي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء على استاد بتروسبورت في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما في تمام الثامنة مساء فيلعب فريق سموحة أمام بيراميدز 41 دقيقة فقط لاستكمال المباراة التي توقفت الأسبوع الماضي بسبب حريق في استاد الإسكندرية.

ويقام ما تبقى من اللقاء على استاد برج العرب في الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتنطلق المباراة بنتيجة 1-1 مع غياب الهاني سليمان حارس مرمى سموحة بسبب الطرد.

يورو 2024

تختتم منافسات ثمن نهائي أمم أوروبا 2024 بمباراتين.

يلعب منتخب هولندا أمام رومانيا في تمام السابعة مساء على ملعب أليانز أرينا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس.

بينما تختتم مباريات الدور بمواجهة بين النمسا وتركيا في تمام العاشرة مساء على ملعب ريد بل لايبزيج.

كوبا أمريكا

تختتم منافسات دور المجموعات بمباراتي المجموعة الرابعة.

ويلعب منتخب البرازيل أمام كولمبيا في تمام الرابعة فجرا.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب كوستاريكا أمام باراجواي.

كرة سلة

يستهل منتخب مصر لرجال كرة السلة مشواره في الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس بمواجهة جمهورية الدومنيكان.

ويقام اللقاء في الخامسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس.