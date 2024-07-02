حجازي: الناس تحاملوا على صلاح.. موقفي من العودة إلى الأهلي والخسارة أمامه في المونديال

تحدث أحمد حجازي مدافع منتخب مصر واتحاد جدة السعودي عن فترة لعبه مع الأهلي وإمكانية عودته إليه، وأزمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الماضية.

وقال حجازي في تصريحاته لقناة إم بي سي 2: "قضيت موسمين مميزين مع الأهلي والإدارة كانت احترافية معي للغاية، وعندما جاء عرض وست بروميتش فضلت الرحيل وتفهمت الادارة ذلك".

وأضاف "اتحاد جدة تحفظ على انضمامي لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا الماضية خوفا من تجدد الإصابة ولكن المنتخب بالنسبة لي خط أحمر".

وأكمل "إصابتي مع منتخب مصر أثرت على أداء اتحاد جدة حين كنا ننافس على الدوري وشعروا بالحزن من أجلي".

وعن أخبار رحيله عن اتحاد جدة قال: "عقدي مع اتحاد جدة مستمر لمدة موسمين ولم يتغير شيء في ذلك، ومن حق الجماهير المطالبة بالتعاقد مع لاعبين جدد بعد موسم غير ناجح".

أما عن فكرة العودة إلى الأهلي قال: "أشعر بالانتماء لأي فريق لعبت له. ومن لا يحب الانضمام للأهلي أكبر أندية إفريقيا؟ الأمر له جوانب اخرى فهناك نادي الاتحاد والعقود ولكن بالطبع يشرفني".

أما عن منتخب مصر فقال حجازي: "أتينا بعد جيل فاز ببطولة إفريقيا 3 مرات وهذا زاد الضغط علينا. ولكن الجيل القديم لم يتأهل لكأس العالم، بينما تأهلنا نحن وكنا قريبين مرتين".

وأكمل "أهدافنا الآن هي الفوز بكأس الأمم والتأهل إلى كأس العالم واللعب جيدا هناك".

وتابع "في 2018 كان هدفنا التأهل وبناء فريق قادر على ذلك. كان يجب أن نلعب بشكل أفضل.. والجماهير جعلتنا تشعر أن الجميع اكتفى بالصعود فقط.. ولكن بعد أن خرجنا من البطولة شعرنا بأننا لم نفعل شيئا".

وأكمل "الناس تحاملوا على صلاح في أزمة إصابته في كأس الأمم. صلاح كان يريد البقاء وبالطبع ناديه ضغط عليه لأني واجهت هذا الموقف من قبل".

وأوضح "صلاح طالب اللاعبين بتحقيق اللقب قبل خروجه من المعسكر وكان يريد العودة إلينا في أقرب لحظة حين يتعافى".

وتابع "النتائج لم تسعفنا في أمم إفريقيا. ولا زلت لاعب كرة قدم وبالتالي لست في موقع يسمح لي بالحكم على أي مدير فني من الناحية الفنية.. ولكننا بالطبع لم نكن جيدين في هذه البطولة".

وعن المدرب الحالي حسام حسن قال: "إنه اسم كبير وقيمة لا يمكن الحديث عنها في كرة القدم. لقد دربني في الإسماعيلي من قبل وهو يحترم جميع اللاعبين".

وواصل "كنت أشجع المغرب في كأس العالم وأتمنى أن نفعل مثلما فعلوه في يوم من الأيام".

وعن قصة انتقال شارة القيادة قال: "شارة قيادة المنتخب كانت بالأقدمية، ولكن في النهاية هذا قرار المدير الفني واتحاد الكرة. حين كان أحمد فتحي القائد بالأقدمية وأنا التالي بعده صار القرار أن يكون محمد صلاح قائد المنتخب، وبالنسبة لي هو قرار المدرب حسام البدري".

وأضاف "أنا أقدم من صلاح في المنتخب، وتقبلت القرار ولكن هذا لا يعني أني تنازلت عن الشارة، فلا يوجد لاعب يتخلى عن شارة قيادة المنتخب".

وعن قصة رفض طلب المدرب السابق كارلوس كيروش بأخذ شارة القيادة في وجود أحمد فتحي أمام الجابون قال: "تم تحديد أن صلاح القائد الأول وأنا الثاني بناء على الخطة المستقبلية، ولكن حين انضم إلينا فتحي بعد غياب طرح كيروش الأمر ولم أمانع أن يحملها".

وبسؤاله عما إذا كان كريم بنزيمة أفضل مهاجم لعب معه في التاريخ قال: "نعم وكذلك عبد الرزاق حمد الله وعماد متعب".

وعن فوز الأهلي على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية قال: "لم أكن أتوقع خسارة اتحاد جدة أمام الأهلي في كأس العالم للأندية. الأهلي فريق كبير وقادر على الفوز ولكن بصراحة لم أتوقع ذلك".