اشكروا كوستا

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 00:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

صورة تقرير مباراة البرتغال وسلوفينيا

ديوجو كوستا الاسم الأبرز في البرتغال حاليا ومن يتم توجيه الشكر إليه بكل تأكيد في هذه اللحظات، لما لا وهو الذي أنقذ المنتخب من جميع الهفوات وقاده لربع نهائي يورو 2024.

شكر كوستا ليس فقط من قبل الجماهير البرتغالية بعد تألقه ولكن يأتي في المقام الأول من كريستيانو رونالدو الذي أهدر ركلة جزاء عوضها كوستا بالتصدي لجميع ركلات الترجيح.

أما الثاني الذي عليه شكر كوستا هو بيبي الذي أخطأ في الوقت الإضافي وتسبب في انفراد ولكن كوستا أيضا تألق ومنع الكرة من دخول شباكه.

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وحقق منتخب البرتغال الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 بعد نهاية المباراة بأوقاتها الإضافية بالتعادل بدون أهداف.

وتأهل منتخب البرتغال إلى ربع النهائي ليضرب موعدا مع فرنسا التي فازت على بلجيكا بهدف دون مقابل.

التشكيل

قاد كريستيانو رونالدو تشكيل البرتغال مع عودة اللاعبين الأساسيين الذين غابوا عن المواجهة الماضية ضد جورجيا، بينما لعب سلوفينيا بثنائي هجومي.

أحداث المباراة

منتخب البرتغال كان المبادر بالهجوم وحاول في أكثر من مناسبة تسجيل الهدف الأول ولكن بدون تشكيل خطورة كبيرة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 33 سدد رونالدو ركلة حرة مباشرة قوية جاءت فوق المرمى مباشرة.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سدد جواو بالينيا تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

في الشوط الثاني عاد رونالدو لتسديد ركلات الحرة من جديد وسدد تسديدة صاروخية تألق يان أوبلاك في إبعادها.

وفي الدقيقة 89 تألق أوبلاك مرة جديدة ضد رونالدو بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس أتليتكو مدريد لتتجه المباراة للشوطين الإضافيين.

في الشوط الإضافي الأول احتسب الحكم ركلة جزاء حصل عليها ديوجو جوتا قبل دقيقة واحدة على النهاية.

وسدد رونالدو ركلة الجزاء ولكن أوبلاك واصل التألق وتصدى لها بنجاح.

في الشوط الثاني أهدر منتخب سلوفينيا فرصة قتل المباراة عن طريق بينجامين سيسكو في الدقيقة 115 من انفراد بالمرمى بعد خطأ قاتل من بيبي ولكن ديوجو كوستا حارس البرتغال تألق في التصدي.

اتجهت المباراة لركلات الترجيح واستمر تألق كوستا الذي تصدى للأولى بنجاح من جوسيب إليشيتش.

رونالدو سدد الركلة الأولى للبرتغال ولكنه نجح في تسجيلها بنجاح رغم اتجاه أوبلاك إليها.

كوستا تصدى لركلتين إضافيتين ونجح في قيادة البرتغال إلى ربع النهائي بدون أن تتحرك شباكه في المباراة أو ركلات الترجيح.

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