خبر في الجول – اتحاد الكرة يرفض طلب بيراميدز بإيقاف قرار استكمال مباراة سموحة.. موعد جلسة التظلم

رفض اتحاد كرة القدم طلب نادي بيراميدز بإيقاف قرار رابطة الأندية باستكمال مباراة سموحة في الدوري.

وخاطب نادي بيراميدز، اتحاد الكرة وطلب منه إحالة قرار استكمال مباراة سموحة في الدوري إلى لجنة الاستئناف لاتخاذ قرار فوري وعاجل.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة رد على بيراميدز برفض الطلب، وحدد يوم 9 يوليو الجاري موعدا لجلسة لجنة التظلمات للنظر في طلب بيراميدز.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا يعترض خلاله على قرار رابطة الأندية باستكمال مباراة سموحة في الدوري.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري بنفس ظروفها.

وتم إلغاء مباراة سموحة بسبب ماس كهربائي أدى إلى حريق توقفت بسببه المباراة قبل أن يتم إلغائها.

وتوقفت مباراة سموحة وبيراميدز في الدقيقة 49 من الشوط الثاني والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، مع طرد الهاني سليمان حارس سموحة.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية.