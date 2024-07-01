يورو 2024: ديشامب: لم نقع في فخ بلجيكا.. وهذا ما ينقص فرنسا

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 23:45

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

أبدى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا رضاه عن طريقة لعب الديوك في الفوز على بلجيكا 1-0 في دور الـ 16 ليورو 2016.

وقال ديشامب في تصريحاته بعد المباراة: "أعتقد أن الخصم كان أكثر حذرا، حتى وإن كانت بلجيكا على الورق فريقا هجوميا".

وأضاف "إنهم فريق هجومي، ولكن تراجعوا بعض الشيء أكثر مما اعتدنا".

وأوضح "فعلنا كل شيء لنحاول الهجوم والتسجيل وخلق الفرص، وخلقنا فرص أكثر من بلجيكا".

وتابع "كنا أذكياء ولعبنا لعبة الانتظار وما كنا لنسقط في فخ منحهم المساحات التي أرادوها".

وواصل ديشامب "بالتأكيد لا يمكنك الفوز بالاستحواذ فقط، ولكن يفضل أن تملك الاستحواذ على الكرة وتهاجم وتجبر الخصم على الدفاع".

واختتم "هدف اليوم كان كافيا ليؤهلنا لربع النهائي، ولكن يجب أن نملك القدرة على التسجيل أكثر".

وأرسل كولو مواني كرة أسفرت عن هدف عكسي سجله يان فيرتونخن في شباك بلجيكا في الدقائق الأخيرة.

وبذلك لم تسجل فرنسا طوال البطولة إلا هدفين عكسيين وركلة جزاء.

وينتظر الديوك الفائز من البرتغال وسلوفينيا في ربع النهائي.

ديدييه ديشامب يورو 2024
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