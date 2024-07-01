عضو اتحاد الكرة: سيتم إحالة شكوى بيراميدز ضد الرابطة للجنة الاستئناف

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 23:27

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أكد محمد أبو الوفا عضو اتحاد كرة القدم المصري على أن الشكوى التي تقدم بها نادي بيراميدز ضد رابطة الأندية سيتم تحويلها إلى لجنة الاستئناف.

وقال أبو الوفا عبر قناة إم بي سي مصر 2: "سيتم رفع شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية بشأن استكمال مباراة سموحة إلى لجنة الاستئناف سريعا".

وأضاف "لجنة الاستئناف ستبحث شكوى بيراميدز بشأن قرار رابطة الأندية باستكمال مباراة سموحة في الدوري".

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وأصدر نادي بيراميدز بيانا يعترض خلاله على قرار رابطة الأندية باستكمال مباراة سموحة في الدوري.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري بنفس ظروفها.

وعن أزمة مستحقات روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر قال: "لدينا مخاطبات سابقة من فيتوريا يطلب فيها الحصول على الشرط الجزائي الخاص به، وبعدما حصل عليه رفع قضية يطالب خلالها الحصول على مبلغ 70 ألف دولار تكلفة المحامي الخاصة به واتحاد الكرة يرى أنه لا يحق له الحصول على هذا المبلغ".

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