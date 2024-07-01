يورو 2024 - مدرب بلجيكا: من المؤسف عودة لوكاكو للمنزل بلا هدف

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - بلجيكا - يورو 2024

يرى دومينيكو توديسكو مدرب منتخب بلجيكا أن كاستيلز حارس مرماه قد قدم أداء رائع خلال يورو 2024.

وخسر منتخب بلجيكا من فرنسا بهدف دون مقابل في دور الـ 16 من يورو 2024.

وقال توديسكو للصحفيين عقب المباراة: "بعد ساعة من خروجنا بهدف متأخر من الصعب تحليل تلك الخسارة، سنحلل كل شيء يتعلق باليورو بعد أسابيع".

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وتابع "كاستيلز قدم أداء رائع خلال تلك البطولة، لقد أنقذنا ضد أوكرانيا وهذا مثال واحد فقط، تصدياته جعلتنا نلعب مباراة اليوم، والهدف الذي تلقيناه لم يكن بخطأ منه".

وواصل "من الصعب الدخول في تفاصيل اليوم، لقد رأينا أن فرنسا تعاني من بعض المشكلات خلف دفاعاتها لأنه كان متقدما جدا، ولذلك لعبنا بثلاثة مهاجمين لنهاجم تلك المساحات وفي الدفاع حاولنا إبعاد جناحيهما ونجحنا في ذلك".

وأضاف "لقد هاجمنا بشدة ضد سلوفاكيا وأوكرانيا وسلوفينيا ولكن اللاعبين فكروا في أنهم لو استقبلوا هدف واحد سيقصون من البطولة، من المؤسف التفكير بأن لوكاكو سيذهب للمنزل بدون أي هدف بعد الأداء الذي قدمه".

وسيلعب منتخب فرنسا في ربع النهائي ضد الفائز من مواجهة البرتغال وسلوفينيا الجارية حاليا.

دومينيكو توديسكو بلجيكا يورو 2024
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