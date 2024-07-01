بيريرا لـ في الجول: ما يقال عن اعتذاري لعودة محمد الحنفي لإدارة المباريات أكاذيب

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 23:01

كتب : أحمد الخولي

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

نفى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ما يقال عن اعتذاره بشأن تعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب.

وقال بيريرا لـFilGoal.com: "كل ما يقال عن اعترافي واعتذاري عن عدم أهلية محمد الحنفي لإدارة المباريات أكاذيب وأوهام صنعها البعض من وحي الخيال".

وأضاف "كما أن ما يتم ترويجه عن إقالة أبو خاطر مخطط أحمال لجنة الحكام كذبة أخرى ليس لها أي أساس من الصحة".

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وأتم تصريحاته "أؤكد مجددا أن مشاركة الحنفي في إدارة المباريات سليمة وقانونية ومطابقة للوائح".

وحولت رابطة الأندية المصرية شكوى المقاولون العرب لإعادة مباراة بيراميدز إلى الاتحاد المصري ولجنة الحكام.

وتقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة فريقه أمام بيراميدز. والتي خسرها بنتيجة 3-1.

وعلل المقاولون العرب طلبه بأن لجنة الحكام ارتكبت مخالفة بشان لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

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