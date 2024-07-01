يورو 2024 - دي بروين: قدمت كل ما لدي ضد فرنسا.. وخطتنا كانت جيدة

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 22:52

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - منتخب بلجيكا

يرى كيفن دي بروين لاعب بلجيكا أنه قدم كل ما باستطاعته ضد فرنسا رغم هزيمة فريقه.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

بلجيكا

وحقق منتخب فرنسا الفوز على بلجيكا بهدف دون مقابل في دور الـ 16 من يورو 2024.

وقال دي بروين لموقع يويفا عقب المباراة: "كان لدينا خطة ونفذناها بشكل جيد، كنا نعرف أن فرنسا بجدوتها ستمتلك الكرة بشكل أكبر ولكن كان لدينا لحظاتنا أيضا لم تكن كثيرة ولكن كنا خطرين وخطتنا سارت بشكل جيد حتى الهدف الذي سجلوه وكان لدينا وقت قليل للرد".

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وتابع " لقد حاولت تقديم كل ما أستطيع اليوم، لعبت في مركز دفاعي أكثر وفعلت كل شيء لمساعدة الفريق ولكن أيضا أشعر بالحزن لأنني لم أسجل فرصتي، لم نكن المرشحين للقب ولكننا جعلنا أنفسنا نسقط منذ مباراة سلوفينيا".

وسيلعب منتخب فرنسا في دور الـ 16 مع الفائز من مواجهة البرتغال وسلوفينيا الجارية حاليا.

كيفن دي بروين بلجيكا يورو 2024
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