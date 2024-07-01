بسيوني: الأخطاء الفردية جعلت مواجهة الأهلي صعبة علينا

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 22:36

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أن الأخطاء الفردية من لاعبي فريقه جعلت مواجهة الأهلي صعبة.

وقال بسيوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأخطاء الفردية أدت لتسجيل هدفين بسهولة في مرمانا وصعبت المباراة أمام منافس مثل الأهلي الإحباط للاعبين في الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل ولكن في النهاية الأهلي تمكن من استغلال الفرص والأخطاء، وهذه هي كرة القدم".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: أنا المسؤول عن تسديد طاهر لركلة الجزاء.. ولا وقت لدينا لأي شيء

وأكمل "لدينا مهاجمين جيدين ونوصل للمرمى كثيرا ولكن لا نوفق في استغلال الفرص، ولذلك أهداف الفريق قليلة".

وواصل "استطعنا تحقيق أهداف الفريق هذا الموسم وهي بناء فريق مستقر واحتلال أحد المراكز الجيدة في جدول الدوري والتأهل في كأس مصر والوصول لنهائي كأس الرابطة".

وأتم تصريحاته "يوم الخميس سنلعب ضد الاتحاد السكندري ثم الأهلي مرة أخرى والزمالك، وهذا الجدول يظلم الفريق، سنحاول تصحيح الأخطاء والعودة لمستوانا مع عودة المصابين".

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على طلائع الجيش برباعية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 والتي أقيمت في ملعب الكلية الحربية.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 21 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر والذي لعب 4 مباريات أكثر.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ11 من 27 مباراة.

طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني الدوري المصري الأهلي
نرشح لكم
عضو اتحاد الكرة: سيتم إحالة شكوى بيراميدز ضد الرابطة للجنة الاستئناف بيريرا لـ في الجول: ما يقال عن اعتذاري لعودة محمد الحنفي لإدارة المباريات أكاذيب مؤتمر كولر: أنا المسؤول عن تسديد طاهر لركلة الجزاء.. ولا وقت لدينا لأي شيء السولية يهدي جائزة رجل مباراة طلائع الجيش والأهلي لـ طاهر محمد الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية والقنوات الناقلة المصري يواصل انتصارته ويفوز على الجونة بثنائية العاشر على التوالي.. الأهلي يهزم طلائع الجيش برباعية بيان - بيراميدز يستنكر "مخالفة اللوائح" في مباراة سموحة وعدم لعب الأهلي في الرابعة عصرا
أخر الأخبار
عضو اتحاد الكرة: سيتم إحالة شكوى بيراميدز ضد الرابطة للجنة الاستئناف 14 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب بلجيكا: من المؤسف عودة لوكاكو للمنزل بلا هدف 19 دقيقة | ألمانيا 2024
بيريرا لـ في الجول: ما يقال عن اعتذاري لعودة محمد الحنفي لإدارة المباريات أكاذيب 40 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - دي بروين: قدمت كل ما لدي ضد فرنسا.. وخطتنا كانت جيدة 49 دقيقة | ألمانيا 2024
بسيوني: الأخطاء الفردية جعلت مواجهة الأهلي صعبة علينا ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: أنا المسؤول عن تسديد طاهر لركلة الجزاء.. ولا وقت لدينا لأي شيء ساعة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) سلوفينيا.. أوبلاك يتألق أمام رونالدو ساعة | ألمانيا 2024
السولية يهدي جائزة رجل مباراة طلائع الجيش والأهلي لـ طاهر محمد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان