بسيوني: الأخطاء الفردية جعلت مواجهة الأهلي صعبة علينا

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أن الأخطاء الفردية من لاعبي فريقه جعلت مواجهة الأهلي صعبة.

وقال بسيوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأخطاء الفردية أدت لتسجيل هدفين بسهولة في مرمانا وصعبت المباراة أمام منافس مثل الأهلي الإحباط للاعبين في الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل ولكن في النهاية الأهلي تمكن من استغلال الفرص والأخطاء، وهذه هي كرة القدم".

وأكمل "لدينا مهاجمين جيدين ونوصل للمرمى كثيرا ولكن لا نوفق في استغلال الفرص، ولذلك أهداف الفريق قليلة".

وواصل "استطعنا تحقيق أهداف الفريق هذا الموسم وهي بناء فريق مستقر واحتلال أحد المراكز الجيدة في جدول الدوري والتأهل في كأس مصر والوصول لنهائي كأس الرابطة".

وأتم تصريحاته "يوم الخميس سنلعب ضد الاتحاد السكندري ثم الأهلي مرة أخرى والزمالك، وهذا الجدول يظلم الفريق، سنحاول تصحيح الأخطاء والعودة لمستوانا مع عودة المصابين".

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على طلائع الجيش برباعية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 والتي أقيمت في ملعب الكلية الحربية.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 21 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر والذي لعب 4 مباريات أكثر.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ11 من 27 مباراة.