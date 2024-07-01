مؤتمر كولر: أنا المسؤول عن تسديد طاهر لركلة الجزاء.. ولا وقت لدينا لأي شيء

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أبدى مارسيل كولر مدرب الأهلي سعادته بالفوز الكبير على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في الدوري المصري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة رائعة سيطرنا عليها وسجلنا 3 أهداف في الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني تحكمنا تماما في المباراة، وبدأت تبديلاتي لتفادي ضغط المباريات في الفترة الحالية".

وعن إهدار طاهر محمد طاهر لركلة الجزاء قال: "تسديده كان قراري لأني عادة لا أفضل أن يسدد الركلة نفس اللاعب الذي تحصل على المخالفة. أتحمل مسؤولية هذا القرار، وطاهر قدم مباراة كبيرة وسجل هدفا وصنع الآخر".

وأكمل "ضغط المباريات أكثر صعوبة هذا الموسم. نلعب مباراة ثم نجري الاستشفاء في اليوم التالي، ثم نتدرب في اليوم التالي ثم نلعب المباراة الأخرى، ليس لدينا وقت لإصلاح الأخطاء".

وواصل "للعام الثاني على التوالي نلعب مباريات الدوري بهذا الضغط بعد بطولة إفريقيا وهذا أمر لا يلتفت له أحد".

واختتم "نحاول العمل مع اللاعبين بشكل فردي وجماعي، وبالمداورة حتى الآن نتمكن من مجاراة النسق لتجاوز هذه الفترة بلا إصابات، لنواصل العمل على الفوز بالدوري".

وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على طلائع الجيش برباعية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 والتي أقيمت في ملعب الكلية الحربية.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 21 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر والذي لعب 4 مباريات أكثر.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ11 من 27 مباراة.

رباعية الأهلي سجلها كل من طاهر محمد وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ووسام أبو علي.

ونجح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري والتي وصلت إلى 10 انتصارات متتالية.

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