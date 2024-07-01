انتهت يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) سلوفينيا.. الرحلة مستمرة

رونالدو: الكثير من الحزن ثم السعادة.. البرتغال استحقت الفوز

يورو 2024: ديشامب: لم نقع في فخ بلجيكا.. وهذا ما ينقص فرنسا

يورو 2024 - دي بروين: قدمت كل ما لدي ضد فرنسا.. وخطتنا كانت جيدة