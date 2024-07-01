انتهت يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) سلوفينيا.. الرحلة مستمرة
الإثنين، 01 يوليه 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البرتغال ضد سلوفينيا في دور الـ 16 من يورو 2024.
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البرتغال تحقق الفوز بركلات الترجيح.
نهاية المباراة والاتجاه إلى ركلات الترجيح.
ق115. سيسكو يهدر انفراد بالمرمى بعد خطأ قاتل من بيبي.
نهاية الشوط الأول ورونالدو يبكي.
ق105. رونالدو يهدر ركلة الجزاء وأوبلاك يتصدى.
ق102. ركلة جزاااااء للبرتغال حصل عليها ديوجو جوتا.
نهاية الوقت الأصلي والمباراة ستتجه إلى الوقت الإضافي.
ق89. أوبلاك يتألق من جديد أمام رونالدو.
ق55. أوبلاك يتألق ويمنع رونالدو من التسجيل من ركلة حرة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47. تسديدة قوية من بالينيا بجوار المرمى.
ق33. ركلة حرة مباشرة قريبة من رونالدو.
ق4. محاولة أولى من البرتغال.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل