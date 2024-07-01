السولية يهدي جائزة رجل مباراة طلائع الجيش والأهلي لـ طاهر محمد

أهدى عمرو السولية لاعب الأهلي جائزة رجل مباراة فريقه ضد طلائع الجيش إلى زميله طاهر محمد طاهر.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون مقابل على استاد الكلية الحربية في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وحصل عمرو السولية على جائزة رجل المباراة وفقا لما تم الإعلان عنه ولكنه فضل منحها لزميله طاهر محمد طاهر.

وسجل طاهر هدف وصنع آخر وأهدر ركلة جزاء في المباراة، بينما سجل السولية الهدف الثاني.

ويعد الهدف هو الثاني لطاهر مع الأهلي هذا الموسم.

وهو الهدف الأول منذ 21 مباراة لعبها طاهر مع الأهلي في مختلف البطولات.

كما يعد الهدف هو رقم 16 له بشكل عام مع الأهلي منذ انضمامه للأحمر في عام 2020.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 21 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر والذي لعب 4 مباريات أكثر.