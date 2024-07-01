الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية والقنوات الناقلة

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

مروان عطية - الأهلي

يلعب الأهلي أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز العاشر على التوالي في الدوري، وذلك بانتصاره على طلائع الجيش 4-0.

الأهلي رفع رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 4 مباريات أكثر.

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أما فاركو فحقق الفوز على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد برج العرب، في الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري.

بينما تعادل الداخلية في مباراته الماضية مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

ويصارع الداخلية شبح الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة من 28 مباراة، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الأمان (الخامس عشر) الذي يحتله فاركو بنفس عدد المباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 4 يوليو.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.

الأهلي الدوري المصري الداخلية
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