يورو 2024 - رونالدو يقود البرتغال.. وثنائي في هجوم سلوفينيا

يقود كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال في المواجهة المنتظرة بعد قليل ضد سلوفينيا.

ويلتقي منتخب البرتغال مع سلوفينيا بعد قليل في دور الـ 16 من يورو 2024.

ويشهد تشكيل البرتغال عودة اللاعبين الأساسيين بعد إراحة أغلبهم في المباراة الماضية ضد جورجيا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ديوجو كوستا.

الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز – بيبي – نونو مينديز.

الوسط فيتينيا - جواو بالينيا - برونو فيرنانديز.

الهجوم: بناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - رافاييل لياو.

بينما يلعب سلوفينيا بثنائي هجومي مكون من أندراز سبورار وبينجامين سيسكو.

وجاء تشكيل سلوفينيا بالكامل كالتالي:

الحارس: يان أوبلاك.

الدفاع: زان كارنيسنيك - فانجا دروكسيتش - جاكا بيول - جوري بالكوفيتش.

الوسط: بيتر ستويانوفيتش - آدم تشيرين - تيمي إلسنيك - يان ملاكار.

الهجوم: أندراز سبورار - بينجامين سيسكو

وسيلعب الفائز من المباراة ضد فرنسا في دور ربع النهائي بعد فوز الأخير على بلجيكا.