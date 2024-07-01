العاشر على التوالي.. الأهلي يهزم طلائع الجيش برباعية

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على طلائع الجيش برباعية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 والتي أقيمت في ملعب الكلية الحربية.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 21 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر والذي لعب 4 مباريات أكثر.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ11 من 27 مباراة.

رباعية الأهلي سجلها كل من طاهر محمد وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ووسام أبو علي.

ونجح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري والتي وصلت إلى 10 انتصارات متتالية.

وصف المباراة

هدد الأهلي مرمى طلائع الجيش مبكرا في الدقيقة 5 بتسديدة من عمرو السولية مرت أعلى العارضة.

وسجل الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق طاهر محمد.

ونجح طاهر في تسجيل الهدف بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة وسام أبو علي المرتدة من الدفاع.

وسدد كريم فؤاد كرة قوية في الدقيقة 14 أبعدها الحارس محمد شعبان إلى ركنية.

وواصل كريم فؤاد تهديد مرمى طلائع الجيش بتسديدة قوية ثانية أبعدها الحارس مرة أخرى.

وأسفر ضغط الأهلي ومحاولات الأهلي عن الهدف الثاني في الدقيقة 34 بقدم عمرو السولية.

وجاء الهدف بعدما وصلت الكرة إلى مروان عطية داخل منطقة الجزاء ليلعب تمريرة أخطأ الدفاع في إبعادها وتدخل عمرو السولية لمتابعة الكرة ووضعها في الشباك.

وأكمل الأهلي ثلاثية الشوط الأول في الدقيقة 38 بهدف محمد عبد المنعم.

وهز عبد المنعم شباك طلائع الجيش بعد ركلة حرة مباشرة نفذها حسين الشحات وحولها بالقدم في المرمى

ويعد الهدف هو الأول لمحمد عبد المنعم مع الأهلي في الدوري المصري بشكل عام.

كما هو الهدف الأول لعبد المنعم من صناعة لاعب غير علي معلول مع الأهلي.

وهو الهدف الأول له بالقدم وليس بالرأس مع الأهلي. وبشكل عام هو الهدف رقم 8 له بالقميص الأحمر.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد.

في الشوط الثاني سيطر الأهلي على اللعب ولكن دون خطورة، ولعب حسين الشحات كرة بالكعب إلى كريم فؤاد وضعته داخل منطقة الجزاء لكنه سدد أعلى العارضة.

وأجرى مارسيل كولر 4 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 65 بنزول نزول كريم وليد وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم وأفشة بدلا من حسين الشحات وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومروان عطية.

ثم شارك أليو ديانج بدلا من عمرو السولية في آخر تبديلات الأهلي.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 84 عن طريق وسام أبو علي الذي تعرض للعرقلة من قبل الحارس محمد شعبان.

وتقدم طاهر لتسديد الركلة في الدقيقة 86 لكنه وضعها بطريقة غريبة أعلى العارضة.

وارتدت الكرة بركلة جزاء لطلائع الجيش بعدما لمست الكرة يد ياسر إبراهيم بعد ركلة حرة مباشرة تم لعبها داخل المنطقة.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو ليعود الحكم ويحتسب ركلة الجزاء.

وتقدم عمر السعيد مهاجم طلائع الجيش لتسديدة الركلة في الدقيقة 90، لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

ولم تنته الإثارة هنا وارتدت الكرة مرة أخرى بالهدف الرابع للأهلي والذي سجله وسام أبو علي بعدما وضع الكرة من فوق الحارس في الدقيقة 93 بعد تمريرة من طاهر وضعته في مواجهة المرمى.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية دون رد.

video:1