يورو 2024 - أبولا: بيلينجهام مهدد بالغياب عن مواجهة سويسرا بسبب احتفاله ضد سلوفاكيا

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن احتمالية تعرض جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا لعقوبة بسبب طريقة احتفاله بهدفه ضد سلوفاكيا.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2024.

وسجل بيلينجهام هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بمقصية رائعة.

واحتفل بيلينجهام بطريقة مثيرة للجدل اعتبرها البعض إساءة لمنتخب سلوفاكيا ودكة بدلائه.

عقب المباراة أعاد بيلينجهام تغريدة احتفاله وشدد على أن الاحتفال كان عبارة عن مزحة داخلية في منتخب إنجلترا ولا علاقة لها بمنتخب سلوفاكيا الذي يكن له كل الاحترام.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024

وفقا لأبولا فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد فتح تحقيقا في احتفال بيلينجهام للبحث عما إذا كان في الأمر إساءة لسلوفاكيا.

وفي حال ثبتت إدانة بيلينجهام فقد يتعرض للإيقاف ويغيب عن مواجهة سويسرا في ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره سويسرا في ربع نهائي يورو 2024.

وكان منتخب سويسرا قد تأهل بعد الفوز على إيطاليا بهدفين دون مقابل.