يورو 2024 - أبولا: بيلينجهام مهدد بالغياب عن مواجهة سويسرا بسبب احتفاله ضد سلوفاكيا

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 20:04

كتب : FilGoal

إنجلترا - سلوفاكيا - يورو 2024 - جود بيلينجهام

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن احتمالية تعرض جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا لعقوبة بسبب طريقة احتفاله بهدفه ضد سلوفاكيا.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2024.

وسجل بيلينجهام هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بمقصية رائعة.

أخبار متعلقة:
محمد عبد المنعم يسجل لأول مرة في الدوري مع الأهلي وبالرأس وبدون صناعة معلول الثاني في الموسم.. طاهر يسجل هدف تقدم الأهلي ضد طلائع الجيش اتحاد الكرة يعلن إعادة هيكلة لجنة الحكام.. وإقالة بعض أعضائها

واحتفل بيلينجهام بطريقة مثيرة للجدل اعتبرها البعض إساءة لمنتخب سلوفاكيا ودكة بدلائه.

عقب المباراة أعاد بيلينجهام تغريدة احتفاله وشدد على أن الاحتفال كان عبارة عن مزحة داخلية في منتخب إنجلترا ولا علاقة لها بمنتخب سلوفاكيا الذي يكن له كل الاحترام.

وفقا لأبولا فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد فتح تحقيقا في احتفال بيلينجهام للبحث عما إذا كان في الأمر إساءة لسلوفاكيا.

وفي حال ثبتت إدانة بيلينجهام فقد يتعرض للإيقاف ويغيب عن مواجهة سويسرا في ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره سويسرا في ربع نهائي يورو 2024.

وكان منتخب سويسرا قد تأهل بعد الفوز على إيطاليا بهدفين دون مقابل.

جود بيلينجهام إنجلترا يورو 2024
نرشح لكم
انتهت في يورو 2024 - فرنسا (1)-(0) بلجيكا تشكيل يورو 2024 - عودة جريزمان لفرنسا.. وتغييران في اختيارات بلجيكا يورو 2024 – بعد الهزيمة ضد إسبانيا.. سانيول: علينا إيقاف تقنية الفيديو لحين فهم كيف نستخدمها يورو 2024 – ساوثجيت: إيفان توني شعر بالاشمئزاز من قراري.. وهذا سبب الفوز على سلوفاكيا مواعيد مباريات الإثنين 1 يوليو 2024.. الأهلي في الدوري وإثارة باليورو يورو 2024 - مدرب إسبانيا: وصلنا لهذه المرحلة بعملنا.. وعلينا الظهور بأفضل صورة ضد ألمانيا يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية كفى مفاجآت
أخر الأخبار
بيان - بيراميدز يستنكر "مخالفة اللوائح" في مباراة سموحة وعدم لعب الأهلي في الرابعة عصرا 46 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - أبولا: بيلينجهام مهدد بالغياب عن مواجهة سويسرا بسبب احتفاله ضد سلوفاكيا 48 دقيقة | ألمانيا 2024
محمد عبد المنعم يسجل لأول مرة في الدوري مع الأهلي وبالرأس وبدون صناعة معلول ساعة | الدوري المصري
الثاني في الموسم.. طاهر يسجل هدف تقدم الأهلي ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الجيش (0)-(3) الأهلي.. ركلة جزاااء للطلائع ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن إعادة هيكلة لجنة الحكام.. وإقالة بعض أعضائها 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المصري (2)-(1) الجونة.. جووول الثااني 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في يورو 2024 - فرنسا (1)-(0) بلجيكا 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان