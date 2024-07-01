محمد عبد المنعم يسجل لأول مرة في الدوري مع الأهلي وبالرأس وبدون صناعة معلول

سجل محمد عبد المنعم هدف الأهلي الثالث في شباك طلائع الجيش خلال مباراة الفريقين في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 12 للدوري المصري، والتي تقام في ملعب الكلية الحربية.

وجاء هدف عبد المنعم في الدقيقة 38 بعد ركلة حرة مباشرة نفذها حسين الشحات وحولها بالقدم في الشباك.

ويعد الهدف هو الأول لمحمد عبد المنعم مع الأهلي في الدوري المصري بشكل عام.

كما هو الهدف الأول لعبد المنعم من صناعة لاعب غير علي معلول مع الأهلي.

وهو الهدف الأول له بالقدم وليس بالرأس مع الأهلي.

وبشكل عام هو الهدف رقم 8 له بالقميص الأحمر.

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