الثاني في الموسم.. طاهر يسجل هدف تقدم الأهلي ضد طلائع الجيش

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

طاهر محمد - الأهلي ضد طلائع الجيش

سجل الأهلي هدف التقدم في شباك طلائع الجيش من خلال طاهر محمد.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 12 للدوري المصري، والتي تقام في ملعب الكلية الحربية.

وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 12 بقدم طاهر محمد.

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ونجح طاهر في تسجيل الهدف بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة وسام أبو علي المرتدة من الدفاع.

ويعد الهدف هو الثاني لطاهر مع الأهلي هذا الموسم.

وهو الهدف الأول منذ 21 مباراة لعبها طاهر مع الأهلي في مختلف البطولات.

كما يعد الهدف هو رقم 16 له بشكل عام مع الأهلي منذ انضمامه للأحمر في عام 2020.

الأهلي طاهر محمد الدوري المصري طلائع الجيش
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