الثاني في الموسم.. طاهر يسجل هدف تقدم الأهلي ضد طلائع الجيش
الإثنين، 01 يوليه 2024 - 19:30
كتب : FilGoal
سجل الأهلي هدف التقدم في شباك طلائع الجيش من خلال طاهر محمد.
طاهر محمد طاهر
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 12 للدوري المصري، والتي تقام في ملعب الكلية الحربية.
وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 12 بقدم طاهر محمد.
ونجح طاهر في تسجيل الهدف بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة وسام أبو علي المرتدة من الدفاع.
ويعد الهدف هو الثاني لطاهر مع الأهلي هذا الموسم.
وهو الهدف الأول منذ 21 مباراة لعبها طاهر مع الأهلي في مختلف البطولات.
كما يعد الهدف هو رقم 16 له بشكل عام مع الأهلي منذ انضمامه للأحمر في عام 2020.
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"خطفها من وسط الكل"🔥.. طاهر محمد طاهر يضع الأهلي🦅 في المقدمة على حساب طلائع الجيش pic.twitter.com/dF3cHpoPzc— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 1, 2024
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