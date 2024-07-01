اتحاد الكرة يعلن إعادة هيكلة لجنة الحكام.. وإقالة بعض أعضائها

أعلن اتحاد الكرة اتخاذ القرار بإعادة هيكلة لجنة الحكام من أجل تطويرها.

وأكد اتحاد الكرة أن القرار جاء من أجل تطوير اللجنة وإجراء العديد من التعديلات عليها.

وجاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري.

وخلال الاجتماع تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، وإقالة بعض أعضاء اللجنة.

ومن المنتظر أن ينتهي عمل البرتغالي بيريرا كرئيس للجنة الحكام بنهاية الموسم الجاري في مصر.