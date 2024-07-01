انتهت في يورو 2024 - فرنسا (1)-(0) بلجيكا
الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فرنسا ضد بلجيكا في دور الـ 16 من يورو 2024.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 85 جووووول كولو مواني يسجل بتسديدة ارتطمت بقدم فيرتونخن
ق 49 تسديدة من أوريليان تشواميني ولكن الحارس كاستيلز يتصدى
استراحة
ق33. رأسية من ماركو تورام بجوار المرمى.
ق23. مانيان ينقذ فرصة الأول من ركلة حرة أخرجها بقدمه.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل.
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