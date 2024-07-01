تشكيل يورو 2024 - عودة جريزمان لفرنسا.. وتغييران في اختيارات بلجيكا

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

فرنسا - بولندا - مبابي

أجرى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا تغييران على تشكيل فريقه الذي يلتقي بعد قليل مع بلجيكا.

ويلعب منتخب فرنسا مع بلجيكا في دور الـ 16 من يورو 2024.

وعاد أنتوان جريزمان وماركوس تورام لتشكيل فرنسا الأساسي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مايك مانيان.

الدفاع: جول كوندي - دايو أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز.

الوسط: أوريلين تشواميني - نجولو كانتي - أدريان رابيو.

الهجوم: أنتوان جريزمان - كيليان مبابي - ماركوس تورام.

على الجانب الآخر يستمر روميلو لوكاكو في قيادة هجوم بلجيكا.

وجاء تشكيل بلجيكا بالكامل كالتالي:

الحارس: كوين كاستيلز.

الدفاع: تيموثي كاستاني - فوت فايس - يان فيرتونخين - أرثر ثياتي.

الوسط: أمادو أونانا - كيفن دي بروين - يانيك كاراسكو.

الهجوم: جيريمي دوكو - لويس أوبيندا - روميلو لوكاكو.

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا التي ستقام مساء اليوم.

فرنسا بلجيكا يورو 2024
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