التشكيل - مفاجآت في اختيارات المصري.. ونور السيد يقود وسط الجونة

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - المصري ضد الجونة

أعلن كل من علي ماهر مدرب المصري وعلاء عبد العال مدرب الجونة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي المصري مع الجونة بعد قليل في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل المصري مفاجآت بتواجد عمرو سعداوي كقلب دفاع مع مشاركة أحمد عيد في مركز الظهير الأيسر.

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وجاء تشكيل المصري بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – عمرو سعداوي – محمد دبش – أحمد عيد.

الوسط: أمادو جولدي با – حسين فيصل – معتز زدام.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – محمد الشامي – فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

الحارس: أحمد مسعود.

الدفاع: أحمد محمود – أحمد عبد الرسول – أحمد شوشة – كمال أبو الفتوح.

الوسط: نور السيد – رضا صلاح – عبد الجواد تعلب.

الهجوم: سيف شيكا – أيمن موكا – أرناود.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من 27 مباراة، بينما يحتل الجونة المركز 13 برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

الجونة المصري الدوري المصري
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