تشكيل الأهلي - إمام عاشور على مقاعد البدلاء أمام الجيش.. وأبو علي يقود الهجوم

يجلس إمام عاشور على مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة طلائع الجيش بالدوري.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 13 للدوري المصري، والتي تقام في استاد الكلية الحربية.

واستمر ظهور خالد عبد الفتاح في تشكيل الأهلي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما شارك ضد فاركو.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – عمرو السولية

الهجوم: طاهر محمد – وسام أبو علي – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – محمد هاني – إمام عاشور – كريم وليد – محمد مجدي "أفشة" – أليو ديانج – رضا سليم – أحمد عبد القادر – ياسر إبراهيم

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر والذي لعب 5 مباريات أكثر من الأهلي.

ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة من 26 مباراة.