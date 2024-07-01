الزمالك يعلن رحيل ياسر حمد

أعلن نادي الزمالك رحيل مدافعه ياسر حمد عن صفوف الفريق.

ياسر حمد النادي : الزمالك الزمالك

وكان ياسر حمد قد انتقل إلى صفوف الزمالك في يناير الماضي.

وشارك المدافع الفلسطيني مع الزمالك في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم.

إذ لعب مباراتين في مسابقة الدوري، شارك في مباراة كاملة أمام سموحة وأخرى في آخر دقيقة ضد الاتحاد السكندري.

بينما لعب ياسر حمد لمدة 27 دقيقة أمام أبو سليم الليبي في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وحقق ياسر حمد لقب الكونفدرالية مع الزمالك.

وسبق وأن خاض ياسر حمد فترة احتراف في الدوري المصري مع النادي المصري.

ولعب ياسر حمد بقميص الفريق البورسعيدي لمدة ستة أشهر من يناير إلى يوليو 2022.

وكشف ياسر حمد منذ أيام عن فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب رغبته في المشاركة.