أيوب العملود: التوقيع لـ الزمالك؟ غير صحيح
الإثنين، 01 يوليه 2024 - 15:51
كتب : FilGoal
نفى أيوب العملود لاعب نادي الوداد السابق ما أثير عن توقيعه على عقود مبدئية لانتقاله إلى صفوف الزمالك الصيف الجاري.
أيوب العملود
النادي : الوداد الرياضي
وقال العملود في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي: "خبر توقيعي لعقد مبدئي مع الزمالك المصري لا أساس له من الصحة".
وأردف "علمت عبر وكيل أعمالي باهتمام العديد من الأندية بخدماتي من بينها الزمالك، لكنني إلى حدود الساعة لم أتكلم ولم أفاوض أي فريق".
المدافع الأيمن صاحب الـ30 عام خاض مع الوداد 187 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 20 آخرين بجميع المسابقات.
وعلى المستوى الدولي خاض العملود مباراة وحيدة بقميص منتخب المغرب.
وتوج العملود مع الوداد بدوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة وثلاث مرات للدوري المغربي.
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