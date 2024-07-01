كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر بالملحق المؤهل لأولمبياد باريس

يبدأ منتخب رجال مصر لكرة السلة مشواره في الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات جمهورية الدومنيكان واليونان.

وتقام مجموعة مصر في دولة اليونان ويصعد أول وثاني المجموعة إلى المرحلة النهائية مع الثنائي المتأهل من مجموعة سلوفينيا ونيوزلاندا وكرواتيا ليتأهل البطل في النهاية إلى الأولمبياد.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالآتي:

الثلاثاء 2 يوليو: مصر × جمهورية الدومنيكان (5:30 مساء)

الخميس 4 يوليو: مصر × اليونان (9 مساء)

السبت 6 يوليو: نصف النهائي

الأحد 7 يوليو: النهائي

ويقام الملحق من 4 بطولات مختلفة وتضم كل منهم ستة منتخبات، ويتأهل بطل كل بطولة من التصفيات إلى أولمبيا باريس.

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في الملحق وهم إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دور نصف نهائي ثم نهائي على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

وفي حالة خطف منتخب مصر بطاقة العبور للأولمبياد سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة أستراليا وكندا وبطل تصفيات إسبانيا.

وجاءت مجموعات تصفيات الملحق العالمي كالآتي:

تصفيات إسبانيا تضم منتخبات: إسبانيا - لبنان - أنجولا - فنلندا - بولندا - جزر الباهاما

تصفيات لاتفيا تضم منتخبات: لاتفيا - جورجيا - الفلبين - البرازيل - الكاميرون - مونتينجرو

تصفيات اليونان تضم منتخبات: اليونان - مصر - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

تصفيات بورتوريكو تضم منتخبات: بورتوريكو - إيطاليا - البحرين - المكسيك - كوت ديفوار - ليتوانيا.