اسكواش - نور الشربيني تتصدر التصنيف العالمي للأسبوع 45 على التوالي

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 14:20

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

واصلت نور الشربيني تربعها على قمة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش.

وحطمت نور رقمها القياسي لتصبح على قمة التصنيف للأسبوع 45 على التوالي.

ولم تشهد المراكز الـ 20 الأولى أي تغييرات على مستوى الرجال والسيدات.

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وواصل الثنائي المصري علي فرج ونور الشربيني تصدر التصنيف العالمي.

واختتم موسم الاسكواش الأسبوع الماضي بتتويج الثنائي علي فرج ونوران جوهر بلقب السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

وشهدت قائمة أفضل 10 مراكز في التصنيف العالمي تواجدت خمس مصريات وهن نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الطيب وروان العربي في مراكز الأربعة الأولى بجانب المركز التاسع على الترتيب.

أما على مستوى الرجال فتواجد أيضا خماسي مصري في المراكز العشر الأولى.

إذ يتصدر علي فرج ثم مصطفى عسل في المركز الثالث ومازن هشام خامسا بينما كريم عبد الجواد في المركز السادس وطارق مؤمن سابعا.

اسكواش نور الشربيني علي فرج
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