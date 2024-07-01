خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه لضم لاعب بطل الدوري الأوغندي

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 14:04

كتب : عمرو نبيل

كيون عباسي - فيلا الأوغندي

أتم سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع نادي إس سي فيلا الأوغندي لضم لاعبه الشاب كيون عباسي خلال الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا استطاع التوصل لاتفاق مع نادي فيلا الأوغندي لضم عباسي صاحب الـ19 عاما، وسيوقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات.

وساهم عباسي في تتويج ناديه بلقب الدوري الأوغندي الموسم المنصرم للمرة الـ17 في تاريخه.

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وصنع كيون عباسي أربعة أهداف الموسم الماضي في الدوري الأوغندي ولم يسجل أي هدف.

وسيشارك فيلا في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعدما توج باللقب.

ويستطيع كيون عباسي اللعب كجناح أيمن.

على جانب آخر يستعد سيراميكا لملاقاة الإسماعيلي في الجولة 29 من الدوري المصري يوم الخميس المقبل في ملعب المقاولون العرب.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع في الترتيب بـ37 نقطة.

سيراميكا كليوباترا كيون عباسي الدوري المصري فيلا الأوغندي
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