خبر في الجول - كهربا يشارك في مران المستبعدين من مباراة طلائع الجيش

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" في مران اللاعبين المستبعدين من مباراة طلائع الجيش.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين بالمباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري.

وعلم FilGoal.com أن كهربا قد شارك بشكل طبيعي في مران اللاعبين المستبعدين من مباراة طلائع الجيش اليوم.

ويأتي ذلك بعد استبعاد كهربا من قائمة الفريق المواجهة لطلائع الجيش في مسابقة الدوري.

وكان مارسيل كولر قد استبعد محمود كهربا من التدريبات الجماعية أمس الأحد.

ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو الأخيرة بداعي الإجهاد مما أغضب مارسيل كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية.

ومنذ انضمامه للأهلي ساهم كهربا في 65 هدفا بتسجيل 44 هدفا وصناعة 21 في 126 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 5 مباريات أكثر.