يوفنتوس يعلن انتقال لاعبيه إلى أستون فيلا

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 13:24

كتب : FilGoal

سامويل إلينج جونيور - يوفنتوس

أعلن يوفنتوس اليوم الإثنين رسميا انتقال لاعبيه سامويل إلينج جونيور وإنزو بارينيكيا إلى أستون فيلا رسميا.

وانضم إلينج جونيور صاحب الـ20 عاما إلى يوفنتوس قبل أربع سنوات قادما من تشيلسي.

وشارك اللاعب الإنجليزي مع الفريق الأول في 45 مباراة سجل خلالهم هدفين وتوج مع الفريق بكأس إيطاليا.

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أما بارينيكيا فكان عاد الموسم الماضي ليوفنتوس بعد موسم قضاه معارا رفقة فروسينوني حيث خاض 37 مباراة مع الفريق.

وانضم بارينيكيا إلى يوفنتوس قادما من سيون السويسري في يناير من عام 2020.

وخاض اللاعب الأرجنتيني مع الفريق الأول ثلاث مرات فقط.

وخلال الصيف الجاري ضم أستون فيلا كل من إيان ماتسين من تشيلسي ولويس دوبين من إيفرتون.

فيما رحل عن الفريق كل من دوجلاس لويز ومورجان سانسون وتيم ايروجبونام.

يوفنتوس أستون فيلا سامويل إلينج جونيور إنزو بارينيكيا
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