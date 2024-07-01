يورو 2024 – بعد الهزيمة ضد إسبانيا.. سانيول: علينا إيقاف تقنية الفيديو لحين فهم كيف نستخدمها

شن ويلي سانيول المدير الفني لمنتخب جورجيا هجوما لاذعا على التحكيم عقب الهزيمة ضد إسبانيا بأربعة أهداف لهدف في دور الـ16 من يورو 2024 في ملعب راين إينرجي.

وكان منتخب جورجيا متقدما في النتيجة قبل أن يسجل رودري هدف التعادل والذي شهدت إصابة للاعب الأول مع شبهة وجود مهاجم الماتادور ألفارو موراتا في موقف التسلل.

وتحدث سانيول للصحفيين عقب المباراة قائلا: "من الصعب الحديث عن موقف التسلل لكن إن أردتم رأيي، فالهدف تسلل واضح".

وأردف "إن كان دينزيل دومفريز في موقف تسلل ضد فرنسا فاليوم ضدنا كانت الكرة تسلل 10 أضعاف ما حدث مع هولندا".

وكان تشافي سيمونز سجل هدفا لهولندا ضد فرنسا في ثاني جولات اليورو لكن تم إلغائه بداعي تداخل دومفريز ومنعه للحارس مايك ماينان من رؤية الكرة وهو الأمر المشابه لما حدث مع موراتا وقت تسديد رودري للكرة.

وأردف لاعب منتخب فرنسا السابق "تقنية الفيديو شيء رائع لكننا لا نعرف كيف نستخدمها بأنسب شكل".

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وأوضح "القرارات يتم اتخاذها بواسطة أشخاص يجلسون أمام 10 شاشات لتحليل كل شيء، لكن من مباراة لأخرى لا نجد نفس القرارات لهذا أصبح كل اللاعبين يفهمون ما يحدث وكذلك المدربين".

وأكمل "تقنية الفيديو رائعة لكن حتى يحين وقت معرفة استخدامها بشكل مناسب فربما علينا التريث قليلا وإيقافها مؤقتا".

وواصل سانيول حديثه "عندما سجلنا هدفا شعرنا أنه لدينا فرصة وكنا نشعر بها قبل المباراة، إن وصلنا لنهاية الشوط الأول ونحن متقدمين في النتيجة فربما كنا سنحظى بطاقة أكبر في نظيره الثاني".

واستدرك "لكننا خسرنا لاعبا مهما للإصابة، وخسرنا كثيرا في 20 ثانية (يقصد وقت إصابة اللاعب وتسجيل إسبانيا للتعادل)".

وأردف سانيول "لكن في المجمل فإن منتخب إسبانيا استحق الفوز ولا يوجد نقاش حيال ذلك".

وأكمل "نحن سعداء للغاية وفخورون بما قدمناه في الأيام والأسابيع الماضية، وأنا فخور بفريقي".

وأتم سانيول حديثه "إنها نهاية الرحلة ولكنني متأكد من أن رحلتنا التالية ستكون مثيرة للغاية، لا أقول إننا نشعر بخيبة أمل ولكننا نشعر بالحزن بعض الشيء لأننا خسرنا لكن مع مرور الوقت سندرك بالضبط ما فعلناه وأعتقد أن السعادة ستعود مجددا وكل شيء في تجربتنا كان رائعا".

وكان منتخب جورجيا تأهل للمرة الأولى في تاريخه لأي بطولة كبرى ولم يكتف بذلك بل حقق انتصاره الأول وكان على حساب البرتغال في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ16.