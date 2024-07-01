كرة يد - مواجهة السويد مرتين.. 5 مباريات ودية لمنتخب مصر قبل أولمبياد باريس

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 12:40

كتب : محمد سمير

يحيى خالد - منتخب مصر كرة يد

يواصل منتخب رجال مصر لكرة اليد استعداداته لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا يخوض خلاله عددا من المباريات الودية قبل السفر إلى باريس.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر بالقائمة النهائية إلى باريس يوم 21 يوليو الجاري.

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ويطير الفراعنة إلى كرواتيا لخوض مباراة ودية ثم سلوفينيا وبعد ذلك يلعب منتخب مصر أمام السويد مرتين وديا ويختتم استعداداته بمواجهة اليابان في فرنسا.

وجاءت استعدادات منتخب مصر الودية كالآتي:

مصر × كرواتيا (6 يوليو)

مصر × سلوفينيا (8 يوليو)

مصر × السويد (16 يوليو)

مصر × السويد (18 يوليو)

مصر × اليابان (23 يوليو)

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والمجر والأرجنتين.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة المجر يوم 27 يوليو الجاري.

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