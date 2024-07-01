يورو 2024 – ساوثجيت: إيفان توني شعر بالاشمئزاز من قراري.. وهذا سبب الفوز على سلوفاكيا

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن شعور إيفان توني مهاجم الفريق بالاشمئزاز من قراره بإشراكه كبديل ضد سلوفاكيا حينما كان متبقي دقيقة وحيدة على نهاية اللقاء.

وقلب منتخب إنجلترا تأخره إلى فوز بهدفين لهدف على سلوفاكيا في ملعب فيلتينس آرينا مساء أمس الأحد ليتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024.

وتحدث ساوثجيت عقب المباراة للصحفيين قائلا: "كان إيفان توني يشعر بالاشمئزاز الشديد حينما أشركته قبل دقيقة وحيدة على نهاية المباراة".

وأكمل "أعتقد أننا تصالحنا الآن، وكان له تأثيرا كبيرا في الهدف الثاني".

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وأردف مدرب منتخب إنجلترا "عندما تشرك لاعبا في ذلك الوقت تكون بمثابة رمية النرد الأخيرة وربما لا يلمس الكرة، لذلك اتفهم الأمر تماما".

وأضاف "لا أحب وضع لاعبا في ذلك الموقف ولكن كان لدي شعور بأنه قد يكون قادرا على التسبب في القليل من الفوضى التي حدثت".

وعن المباراة قال مدرب المنتخب الملقب بالأسود الثلاثة: "كل اللاعبين ساهموا في تحقيق الفوز على سلوفاكيا، سواء من سجل الأهداف أو من منعها وهذا ما جعلنا نتأهل".

وواصل "سجلنا هدف التعادل برمية تماس طويلة ولُعبة من الطراز القديم، وكان يمكننا استبدال هاري كين وبيلينجهام قبل 15 دقيقة لأنهما كانا لا يستطيعان الوقوف، الروح هي التي جعلتنا أن نفوز، وسنظل موضع تساؤلات ونحن نتفهم ذلك".

وكشف ساوثجيت "عرضنا للاعبين مقطعا لتقديم منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 لنظهر لهم أن البطولات تأخذ اللاعبين إلى أماكن غريبة، وتسليط الضوء على ذلك للاعبين يخلق فريقا قادرا على الفوز بالبطولة".

وعن سلوفاكيا قال: "لم نفاجأ على الإطلاق بمستوى سلوفاكيا، لديهم فريق جيد جدا والمباراة كانت صعبة بشكل لا يصدق وكنا نعلم أن هدفا واحاد سيغير كل شيء".

وأكد "نعلم أن مستوى الفريق يجب أن يكون أعلى، ولكن هناك روح اللاعبين والعمل الجماعي، نحاول معالجة بعض الأشياء ونمنح الفرصة للشباب".

وعن جود بيلينجهام الذي سجل هدف التعادل بركلة خلفية مزدوجة قبل دقيقة من نهاية المباراة قال: "بيلينجهام يبلغ من العمر 21 عاما وهو في حالة جيدة بشكل لا يصدق، وله تأثير كبير على فريقه ومنتخب بلاده بالفعل، لكنه لا يزال شابا وله شخصية مميزة ولحظات تجعلك تفوز بالمباراة وفعل ذلك مرة أخرى من أجلنا اليوم، إنه فتى عظيم ومن الرائع العمل معه".

وضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع سويسرا في ربع النهائي بعدما تغلبت الأخيرة على إيطاليا في دور الـ16.