يورو 2024 – ساوثجيت: إيفان توني شعر بالاشمئزاز من قراري.. وهذا سبب الفوز على سلوفاكيا

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 12:13

كتب : FilGoal

إنجلترا - سلوفاكيا - يورو 2024 - جاريث ساوثجيت

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن شعور إيفان توني مهاجم الفريق بالاشمئزاز من قراره بإشراكه كبديل ضد سلوفاكيا حينما كان متبقي دقيقة وحيدة على نهاية اللقاء.

وقلب منتخب إنجلترا تأخره إلى فوز بهدفين لهدف على سلوفاكيا في ملعب فيلتينس آرينا مساء أمس الأحد ليتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024.

وتحدث ساوثجيت عقب المباراة للصحفيين قائلا: "كان إيفان توني يشعر بالاشمئزاز الشديد حينما أشركته قبل دقيقة وحيدة على نهاية المباراة".

وأكمل "أعتقد أننا تصالحنا الآن، وكان له تأثيرا كبيرا في الهدف الثاني".

وأردف مدرب منتخب إنجلترا "عندما تشرك لاعبا في ذلك الوقت تكون بمثابة رمية النرد الأخيرة وربما لا يلمس الكرة، لذلك اتفهم الأمر تماما".

وأضاف "لا أحب وضع لاعبا في ذلك الموقف ولكن كان لدي شعور بأنه قد يكون قادرا على التسبب في القليل من الفوضى التي حدثت".

وعن المباراة قال مدرب المنتخب الملقب بالأسود الثلاثة: "كل اللاعبين ساهموا في تحقيق الفوز على سلوفاكيا، سواء من سجل الأهداف أو من منعها وهذا ما جعلنا نتأهل".

وواصل "سجلنا هدف التعادل برمية تماس طويلة ولُعبة من الطراز القديم، وكان يمكننا استبدال هاري كين وبيلينجهام قبل 15 دقيقة لأنهما كانا لا يستطيعان الوقوف، الروح هي التي جعلتنا أن نفوز، وسنظل موضع تساؤلات ونحن نتفهم ذلك".

وكشف ساوثجيت "عرضنا للاعبين مقطعا لتقديم منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 لنظهر لهم أن البطولات تأخذ اللاعبين إلى أماكن غريبة، وتسليط الضوء على ذلك للاعبين يخلق فريقا قادرا على الفوز بالبطولة".

وعن سلوفاكيا قال: "لم نفاجأ على الإطلاق بمستوى سلوفاكيا، لديهم فريق جيد جدا والمباراة كانت صعبة بشكل لا يصدق وكنا نعلم أن هدفا واحاد سيغير كل شيء".

وأكد "نعلم أن مستوى الفريق يجب أن يكون أعلى، ولكن هناك روح اللاعبين والعمل الجماعي، نحاول معالجة بعض الأشياء ونمنح الفرصة للشباب".

وعن جود بيلينجهام الذي سجل هدف التعادل بركلة خلفية مزدوجة قبل دقيقة من نهاية المباراة قال: "بيلينجهام يبلغ من العمر 21 عاما وهو في حالة جيدة بشكل لا يصدق، وله تأثير كبير على فريقه ومنتخب بلاده بالفعل، لكنه لا يزال شابا وله شخصية مميزة ولحظات تجعلك تفوز بالمباراة وفعل ذلك مرة أخرى من أجلنا اليوم، إنه فتى عظيم ومن الرائع العمل معه".

وضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع سويسرا في ربع النهائي بعدما تغلبت الأخيرة على إيطاليا في دور الـ16.

ساوثجيت إنجلترا يورو 2024 سلوفاكيا
نرشح لكم
يورو 2024 – بعد الهزيمة ضد إسبانيا.. سانيول: علينا إيقاف تقنية الفيديو لحين فهم كيف نستخدمها مواعيد مباريات الإثنين 1 يوليو 2024.. الأهلي في الدوري وإثارة باليورو يورو 2024 - مدرب إسبانيا: وصلنا لهذه المرحلة بعملنا.. وعلينا الظهور بأفضل صورة ضد ألمانيا يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية كفى مفاجآت يورو 2024 – تيديسكو: علينا أن نآمن بقدرتنا في الفوز على فرنسا يورو 2024 - روبرتو مارتينيز: أود إجابة الأسئلة بعد يوم 15 يوليو ذا أثليتك: دعوة لـ بوجبا لحضور مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024
أخر الأخبار
كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر بالملحق المؤهل لأولمبياد باريس 5 دقيقة | رياضات أخرى
اسكواش - نور الشربيني تتصدر التصنيف العالمي للأسبوع 45 على التوالي 31 دقيقة | رياضة نسائية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد بدأ مفاوضاته مع بايرن لضم دي ليخت 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه لضم لاعب بطل الدوري الأوغندي 47 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - كهربا يشارك في مران المستبعدين من مباراة طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس يعلن انتقال لاعبيه إلى أستون فيلا ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 – بعد الهزيمة ضد إسبانيا.. سانيول: علينا إيقاف تقنية الفيديو لحين فهم كيف نستخدمها ساعة | ألمانيا 2024
كرة يد - مواجهة السويد مرتين.. 5 مباريات ودية لمنتخب مصر قبل أولمبياد باريس 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة