اتحاد الكرة يكشف موقف الزمالك من رخصة المشاركة بالبطولات القارية.. والسوبر الإفريقي

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 12:10

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية 2023-24

كشف محمد الطوبجي مدير إدارة تراخيص الأندية باتحاد الكرة المصري جديد موقف الزمالك من الحصول على رخصة المشاركة في البطولات القارية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد منح الزمالك مهلة حتى يوم 5 يوليو الجاري.

ويحتاج الزمالك لدفع مستحقات خالد بوطيب أو جدولتها للحصول على رخصة المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

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وقال محمد الطوبجي مدير إدارة تراخيص الأندية باتحاد الكرة المصري عبر قناة صدى البلد: "النادي المصري قدّم المستندات اللازمة لاستيفاء شروط الحصول على التراخيص للمشاركة في البطولات القارية".

وكشف "حتى الآن الزمالك لم يقدم أي شيء بخصوص حل مشكلته مع خالد بوطيب وبالتالي لم يحصل على رخصة المشاركة".

وتابع "إذا وصلنا إلى يوم 5 يوليو دون جديد بشأن الزمالك، للأسف لن يشارك والاتحاد الإفريقي معنا على (السيستم) وإذا لم يتم رفع الأوراق اللازمة بالدفع أو الجدولة سيكون الأمر صعبا".

وأوضح "حال فشل الزمالك في الحصول على الرخصة سيشارك في الكونفدرالية النادي الذي يليه، وفي حالة الدوري المصري سيكون إنبي".

واختتم الطوبجي تصريحاته "السوبر الإفريقي ليس له علاقة بالتراخيص لأنه بناء على رخصة الموسم الماضي وبذلك يشارك الزمالك أمام الأهلي بصورة طبيعية".

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