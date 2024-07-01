فرج عامر: أوافق على قرار رابطة الأندية بشأن مباراة بيراميدز لمصلحة الكرة المصرية

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن موافقته على قرار رابطة الأندية بشأن مباراة بيراميدز.

وكانت مباراة سموحة ضد بيراميدز قد توقفت في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني بسبب ماس كهربائي أدى إلى حريق قبل أن يتم إلغاء المباراة.

وقررت رابطة الأندية إعادة ما تبقى من المباراة غدا الثلاثاء 2 يوليو.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر قناة الشمس: "أوافق على قرار رابطة الأندية بإعادة ما تبقى من مواجهة سموحة وبيراميدز في الدوري لمصلحة الكرة المصرية ولن أدخل في جدال لن يفيد أحدا".

وأوضح "نثق أن هناك العديد من المشاكل التحكيمية ويجب أن نجد حلول لذلك".

وتابع "أعلم أن اللائحة تقول إما احتساب نتيجة المباراة للضيف أو إعادة المباراة بالكامل ولا يوجد باستكمال ما تبقى من اللقاء ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وكشف فرج عامر "ما حدث قضاء وقدر وظرف قهري بوجود حريق نتيجة ماس كهربائي وليس انقطاع تيار كهربي، لذلك غير صحيح ما يثار بأنه كان يجب احتساب المباراة لصالح بيراميدز".

واختتم رئيس سموحة تصريحاته "إذا كان قرار رابطة الأندية احتساب اللقاء لصالح بيراميدز وهو في غير مصلحتنا وغير صحيح بالنسبة لنا، كنت سأتقبل القرار ولم أكن سأحتج".

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري بنفس ظروفها.

وتم إلغاء مباراة سموحة بسبب ماس كهربائي أدى إلى حريق توقفت بسببه المباراة قبل أن يتم إلغائها.

وتوقفت مباراة سموحة وبيراميدز في الدقيقة 49 من الشوط الثاني والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، مع طرد الهاني سليمان حارس سموحة.

وعدلت رابطة الأندية موعد مباراة بيراميدز ضد زد وكان من المقرر لها يوم 2 يوليو، لتقام يوم 4 أغسطس المقبل.

بينما تم تعديل موعد مباراة البنك الأهلي ضد سموحة من يوم 2 يوليو إلى 13 من الشهر ذاته.