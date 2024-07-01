مواعيد مباريات الإثنين 1 يوليو 2024.. الأهلي في الدوري وإثارة باليورو

يلعب فريق الأهلي مؤجلة جديدة من مؤجلاته بمسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

يحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 13 بمسابقة الدوري.

ويستضيف ملعب الكلية الحربية اللقاء الذي يقام في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما يلعب المصري أمام الجونة في نفس التوقيت على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 29.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

يورو 2024

تستمر إثارة منافسات ثمن نهائي أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

ويلعب منتخب فرنسا أمام بلجيكا في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس.

أما المواجهة الثانية فستكون بين البرتغال وسلوفينيا في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 ماكس.

كوبا أمريكا

يلعب منتخب أمريكا ضد أوروجواي في ختام مباريات المجموعة الثالثة في تمام الرابعة فجرا.

بينما يواجه منتخب بوليفيا نظيره بنما في نفس التوقيت.