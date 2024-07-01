المقاولون: مباراة بيراميدز "بلا حكم".. واتحاد الكرة لا يرد على أحد

هاجم محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب تعامل اتحاد الكرة مع شكواه ضد إدارة محمد الحنفي لمباراة الفريق ضد بيراميدز.

وقال عادل في تصريحاته لقناة دي إم سي: "المباراة لُعبت بدون حكم. محمد الحنفي لم يخطئ خطأ تحكيمي وكان عادلا في المباراة ولكننا نتحدث عن تعيينه لها من الأساس".

وأضاف "ذلك جاء في وقت تصريح المسؤول عن التحكيم في مصر أنه لن يدير أي مباريات هذا الموسم، وهو من وضع التعليمات واللائحة".

وأوضح "لم يصلني رد حتى الآن وأطالب برد مكتوب لأني سأصعد الأمر، ولكن يجب أن أدرس الرد المكتوب".

وأكمل "أقول لهم: إذا أجريتم اختبارا سريا في السويس، سأطالب فيفا بنتائج هذا الاختبار السري وأوراقه وحقيقته. لن نقبل تسوية الأمور بهذه الطريقة".

وتابع "رابطة الأندية تلقت شكوانا وردت عليها وحولتها إلى اتحاد الكرة، ولكن ميزة اتحاد الكرة أنه لا يرد على أحد. اكتب ما شئت، هذه خامس شكوى لنا هذا الموسم ولن يسأل علينا أحد".

واختتم "أحد السادة قال إني لو واجهت بيراميدز 10 مرات سأخسرهم، أنا لا أبحث عن نتيجة مباراة بل أصول وقواعد نتبعها ونحترمها".

ماذا حدث؟

تقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي خسرها بنتيجة 3-1.

وعلل المقاولون العرب طلبه بأن لجنة الحكام ارتكبت مخالفة بشان لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

وقال فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام لـFilGoal.com: "ردي على طلب المقاولون هو نفس ما قلته لكم قبل ذلك وبنفس نصوص اللائحة التي يظن البعض بها أن المباراة تستحق الإعادة".

وأضاف "محمد الحنفي أجرى اختبار فيفا الرسمي للحكام مع الجميع طوال المعسكر التدريبي الأخير بالسويس وبموجبه حصل على رخصة إدارة المباريات وإدارته قانونية وسليمة".

وأتم تصريحاته "أشكركم على إتاحة الفرصة لي للشرح".