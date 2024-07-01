زيزو: إمام عاشور كان أفضل مع الزمالك من الأهلي.. وهذا اللاعب أريد ضمه من الأحمر

أبدى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك اعتقاده أن هناك عوامل وراء تأخر مستوى الدوري المصري، كما علق على مستوى إمام عاشور زميله السابق في الزمالك ولاعب الأهلي الحالي.

وقال زيزو في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الدوري المصري نحن نجعله أقل من المتوسط. اللاعبون لا يحصلون على الراحة وحتى أرضيات الملاعب لا تحصل على الراحة اللازمة مما يقلل جودتها. العوامل اللازمة لم يتم توفيرها للاعبين".

وأضاف "محمد صلاح والنني وتريزيجيه خرجوا من الدوري المصري ولو احترف عبد المنعم وإمام عاشور وعمر جابر سيقدمون الكثير".

وأكمل "إمام لاعب كبير ولكنه كان أفضل في الزمالك. لا أقول إنه ليس جيدا بل قدم موسما جيدا حتى الآن، ولكن لأنه قضى معي 3 مواسم في الزمالك فأنا أعرف ما يمكنه فعله".

وعن اللاعب الذي يتمنى ضمه للزمالك من الأهلي قال: "محمد عبد المنعم".

أما عن ركلته المهدرة أمام السنغال في تصفيات كأس العالم قال: "الناس تتذكر فقط ركلتي المهدرة في تصفيات كأس العالم أمام السنغال. صلاح ومصطفى محمد أيضا أهدرا. الأمر أحزنني ولكنه لم يؤثر عليَّ".

وتابع "الزمالك كان يستحق الفوز في نهائي القرن أمام الأهلي. وخسارته الأسوأ في مسيرتي مناصفة مع الخسارة أمام السنغال في تصفيات كأس العالم".

وأكمل "حزنت على رحيل أشرف بن شرقي وإمام عاشور وفرجاني ساسي عن الزمالك. بن شرقي وعاشور هما الأكثر مناصفة ويليهما فرجاني".

وواصل "جوزيه جوميز أفضل مدرب عملت معه في الزمالك، يليه جوسفالدو فيريرا ثم جايمي باتشيكو. وكيروش أفضل مدرب عملت معه في المنتخب".

وأخيرا اختار زيزو 4 أساطير كان يتمنى اللعب معهم، وهم حازم إمام ومحمد أبو تريكة وحسن شحاتة ومحمود الخطيب.