زيزو: لن ألعب في مركزي مع المنتخب في وجود صلاح.. ولا أريد لعب مباريات مثل سيراميكا

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 01:41

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا - زيزو

رفض أحمد سيد زيزو نجم الزمالك المقارنة بين مستواه مع ناديه ومع المنتخب، والتقييم الرقمي للحالتين الذي اعتبره بعيدا عن العدل.

وقال زيزو في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لمن يتحدثون عن الفارق بين أرقامي في الزمالك وأرقامي في المنتخب: كم مرة لعبت في مركزي الأصلي في المنتخب؟ لا يمكنني اللعب فيه وصلاح موجود. ألعب كلاعب وسط في مركز "8" وبالتالي واجباتي مختلفة ولا يجب تقييمي بناء على الأرقام".

وأضاف "وجهة نظر أفشة في طريقة اختيار رجل المباراة بالدوري قد تكون صحيحة ولكن من حق اللاعب في مركز "6" أن يحصل على الجائزة إن قدم أدوار مركزه بأفضل طريقة".

وأوضح "حسام حسن أكثر مدرب شعرت معه بالراحة النفسية في منتخب مصر".

وعن الفارق بين جوزيه جوميز مدرب الزمالك الحالي وسابقيه قال: "جوميز يملك شيئا من كل ما يميز مدربي الزمالك السابقين. كارتيرون كان رهيبا في الناحية البدنية والنفسية حتى وإن لم يكن كثير الكلام التكتيكي، فكنا قادرين على الركض لأيام متواصلة ولكن بلا خطة. أوسوريو لديه خطط عظيمة ولكنه صدامي للغاية مع اللاعبين. لم يكن واقعيا ونحن نلعب في دوري لم يكن يتطلب كل هذا التعقيد".

أما عن كيفية فوز الزمالك على الأهلي في قمة الدور الأول من الدوري قال: "عادي.. كنا أفضل نفسيا ومع وصول الصفقات الجديدة كنا أقوى على هذا الجانب".

وعن تفضيله للمباريات ضد الأهلي أم بيراميدز قال: "مباراة الأهلي هي الأهم فهو واحد من أفضل فرق إفريقيا وله جمهور كبير والدربي له طعم مختلف".

وعن غياب الجماهير عن مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا: "أفضل عدم لعب الكرة إن كنا سنلعب مباراة أخرى مثل مباراة سيراميكا بدون جماهير الزمالك. في النهاية أنا كلاعب ألعب للزمالك والجمهور يشجع نفس النادي، واللاعبون يحبون المباريات بسبب الجماهير".

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