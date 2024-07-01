زيزو: في هذه الحالة فقط سأترك الزمالك.. وهذا سبب تأخر التجديد

كشف أحمد سيد زيزو نجم الزمالك عن ملابسات اعتراض النادي على قرارات التحكيم في مباراة المصري، والحالة التي سيترك فيها النادي.

وقال زيزو في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لا أفكر في التحكيم ولكن في الموسم الحالي كان هناك شيئا خاطئا ويراه الجميع. مباراة المصري فجرت ذلك وكانت الأجواء غريبة فيه منذ البداية. تعرضت لاستفزازات في البداية والناس لا تعرف ماذا نقول داخل الملعب".

وعما أثير عن جلوسه مع ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق من أجل تجديد عقده قال: "لم يحدث وأتفهم أن تبدأ الإدارة بتجديد عقد أحمد فتوح. الإدارة لديها "عشم" في زيزو إنه سيبقى في جميع الأحوال ولذلك تأخذ مسألة التتويج وقتها".

وكشف "العروض السعودية كانت حقيقية بالطبع، أحدهم كان من نادي الشباب السعودي. العرض كان بقرابة 7 ملايين دولار مع شروط إضافية يمكنها زيادته، والراتب كان أكثر من 4 أضعاف ما أتقاضاه مع الزمالك".

وأوضح "السبب الوحيد الذي يجعلني أترك الزمالك هو إفادة النادي ماديا. لو كان بيعي هو المخرج الوحيد لأزمة النادي سأفعل ذلك".

وبسؤاله عما إذا كانت عقليته تستحق التواجد في أوروبا قال: "أنا الآن في مكان أفضل".

وأكمل "منافسة الزمالك على الدوري بعيدة من الناحية النظرية ولكننا سنحاول للنهاية".

وعن إسهامه في صفقات الزمالك قال: "أعرف أحمد حمدي ولعبت معه في منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال، ويذكرني بحسام غالي الذي لعبت معه في ليرس، ولذلك عرضت على مسؤولي الزمالك التواصل معه ومساعدة النادي على ضمه".

وأكمل "عرفت محمد شحاتة حين لعب أمامنا. وجدت لاعبا له شخصية واضحة ويركض في كل مكان في الملعب. تواصلت معه وسألته عن سير المفاوضات مع الزمالك وساعدت في إتمامها".

واختتم "كان لدي عرض من الريان القطري والزمالك طلب 5 ملايين دولار وكادت الأمور أن تُحسم بالفعل، ثم تحدثت مع شيكابالا وقلت له: لا أريد الرحيل.. "اتصرف".