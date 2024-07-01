مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنخوض مباراة سموحة لكننا سنتقدم بشكوى ضد القرار

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 00:59

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - بيان رسمي

كشف مصدر مسؤول من نادي بيراميدز عن قرار ناديه باستكمال مباراة سموحة بعد إعلان رابطة الأندية باستئناف اللقاء بنفس ظروفه.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "سنخوض المباراة ضد سموحة ولكننا سنتقدم بشكوى ضد القرار سنستمر في التصعيد إذا لزم الأمر".

وأضاف "لأنه ليس من الطبيعي أن نستعد لمواجهة زد واتفاجئ قبل 24 ساعة فقط أنني سأواجه سموحة في الإسكندرية بدلا من القاهرة".

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وأتم تصريحاته "خاصة أن لائحة الدوري لا تحتوي على أي مادة تشير إلى استكمال المباراة بنفس ظروفها، إما الإلغاء أو الإعادة".

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري بنفس ظروفها من الدقيقة 49.

وتم إلغاء مباراة سموحة بسبب ماس كهربائي أدى إلى حريق توقفت بسببه المباراة قبل أن يتم إلغائها.

وتوقفت مباراة سموحة وبيراميدز في الدقيقة 49 من الشوط الثاني والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، مع طرد الهاني سليمان حارس سموحة.

وعدلت رابطة الأندية موعد مباراة بيراميدز ضد زد وكان من المقرر لها يوم 2 يوليو، لتقام يوم 4 أغسطس المقبل.

بينما تم تعديل موعد مباراة البنك الأهلي ضد سموحة من يوم 2 يوليو إلى 13 من الشهر ذاته.

سموحة بيراميدز الدوري المصري رابطة الأندية
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