يورو 2024 - مدرب إسبانيا: وصلنا لهذه المرحلة بعملنا.. وعلينا الظهور بأفضل صورة ضد ألمانيا

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

أشاد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا بأداء لاعبيه ضد جورجيا في قلب النتيجة والفوز والتأهل لربع نهائي يورو 2024.

وقلب اللاروخا تأخره لفوز بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي البطولة الأوروبية المقامة في ألمانيا.

وقال لويس دي لا فوينتي عقب المباراة: "الفضل في العودة في نتيجة المباراة يعود للاعبين، ننقل لهم الأفكار كي يفهموا أحداث اللقاء جيدا، أين يمكنهم الركض أكثر، وأين يستحوذون على الكرة، الأمر صعب لأن الأمور انقبلت، لكننا ظللنا هادئين وسجلنا 4 أهداف وكان بإمكاننا إضافة المزيد".

أخبار متعلقة:
يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية يورو 2024 - روبرتو مارتينيز: أود إجابة الأسئلة بعد يوم 15 يوليو يورو 2024 – تيديسكو: علينا أن نآمن بقدرتنا في الفوز على فرنسا كفى مفاجآت

وأضاف "اللاعبون سعداء، كانت هذه مباراة مهمة لنا، وهذا سيجعلنا نواجه ألمانيا في ربع النهائي، ونعلم أهمية الوصول لهذه المباراة، لم يقدم أي شخص شيئا ووصلنا لهذه المرحلة بعملنا، أقدامنا بالكامل على الأرض".

وأتم عن المواجهة المقبلة المنتظرة: "سنتعافى أولا ثم سنواصل الاستمتاع بالكرة، مع نقاط قوتنا نصبح فريقا أكثر شهرة، ونكتسب قيمة أكبر، أمام ألمانيا علينا الظهور بأفضل صورة لنا".

وسيلتقي منتخب إسبانيا مع ألمانيا في نهائي مبكر يوم الجمعة المقبل على ملعب شتوتجارت في ألمانيا.

كتب منتخب جورجيا عدة مفاجآت في البطولة بخطف نقطة تعادل مع التشيك والفوز على البرتغال والتأهل لثمن النهائي لأول مرة في تاريخه بمشاركته الأولى.

وحاولوا تكرار ذلك ضد إسبانيا بتسجيل هدف مبكر عكس سير اللقاء، لكن المنتخب الذي فاز عليهم في التصفيات بنتيجة 7-1 كان رحيما واكتفى بالفوز 4-1.

إسبانيا يورو 2024 لويس دي لا فوينتي
نرشح لكم
يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية كفى مفاجآت يورو 2024 – تيديسكو: علينا أن نآمن بقدرتنا في الفوز على فرنسا يورو 2024 - روبرتو مارتينيز: أود إجابة الأسئلة بعد يوم 15 يوليو ذا أثليتك: دعوة لـ بوجبا لحضور مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 انتهت يورو 2024 - إسبانيا (4)-(1) جورجيا.. تأهل منطقي رغم أنف ساوثجيت تشكيل يورو 2024 - لا تغييرات في إسبانيا.. وخماسي يقود دفاع جورجيا
أخر الأخبار
طارق مصطفى: علمت بتأجيل المباراة من الإعلام.. ولن أخوض أي مباراة قبل مواجهة سموحة 14 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنخوض مباراة سموحة لكننا سنتقدم بشكوى ضد القرار 26 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب إسبانيا: وصلنا لهذه المرحلة بعملنا.. وعلينا الظهور بأفضل صورة ضد ألمانيا 33 دقيقة | ألمانيا 2024
رئيس نادي البنك الأهلي في الجول: علمنا بتأجيل مباراة سموحة ونحن في المعسكر 44 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية ساعة | ألمانيا 2024
بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها ساعة | الدوري المصري
كفى مفاجآت ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة