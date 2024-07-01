يورو 2024 - مدرب إسبانيا: وصلنا لهذه المرحلة بعملنا.. وعلينا الظهور بأفضل صورة ضد ألمانيا
الإثنين، 01 يوليه 2024 - 00:52
كتب : FilGoal
أشاد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا بأداء لاعبيه ضد جورجيا في قلب النتيجة والفوز والتأهل لربع نهائي يورو 2024.
وقلب اللاروخا تأخره لفوز بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي البطولة الأوروبية المقامة في ألمانيا.
وقال لويس دي لا فوينتي عقب المباراة: "الفضل في العودة في نتيجة المباراة يعود للاعبين، ننقل لهم الأفكار كي يفهموا أحداث اللقاء جيدا، أين يمكنهم الركض أكثر، وأين يستحوذون على الكرة، الأمر صعب لأن الأمور انقبلت، لكننا ظللنا هادئين وسجلنا 4 أهداف وكان بإمكاننا إضافة المزيد".
وأضاف "اللاعبون سعداء، كانت هذه مباراة مهمة لنا، وهذا سيجعلنا نواجه ألمانيا في ربع النهائي، ونعلم أهمية الوصول لهذه المباراة، لم يقدم أي شخص شيئا ووصلنا لهذه المرحلة بعملنا، أقدامنا بالكامل على الأرض".
وأتم عن المواجهة المقبلة المنتظرة: "سنتعافى أولا ثم سنواصل الاستمتاع بالكرة، مع نقاط قوتنا نصبح فريقا أكثر شهرة، ونكتسب قيمة أكبر، أمام ألمانيا علينا الظهور بأفضل صورة لنا".
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وسيلتقي منتخب إسبانيا مع ألمانيا في نهائي مبكر يوم الجمعة المقبل على ملعب شتوتجارت في ألمانيا.