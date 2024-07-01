يورو 2024 - مدرب إسبانيا: وصلنا لهذه المرحلة بعملنا.. وعلينا الظهور بأفضل صورة ضد ألمانيا

أشاد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا بأداء لاعبيه ضد جورجيا في قلب النتيجة والفوز والتأهل لربع نهائي يورو 2024.

وقلب اللاروخا تأخره لفوز بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي البطولة الأوروبية المقامة في ألمانيا.

وقال لويس دي لا فوينتي عقب المباراة: "الفضل في العودة في نتيجة المباراة يعود للاعبين، ننقل لهم الأفكار كي يفهموا أحداث اللقاء جيدا، أين يمكنهم الركض أكثر، وأين يستحوذون على الكرة، الأمر صعب لأن الأمور انقبلت، لكننا ظللنا هادئين وسجلنا 4 أهداف وكان بإمكاننا إضافة المزيد".

وأضاف "اللاعبون سعداء، كانت هذه مباراة مهمة لنا، وهذا سيجعلنا نواجه ألمانيا في ربع النهائي، ونعلم أهمية الوصول لهذه المباراة، لم يقدم أي شخص شيئا ووصلنا لهذه المرحلة بعملنا، أقدامنا بالكامل على الأرض".

وأتم عن المواجهة المقبلة المنتظرة: "سنتعافى أولا ثم سنواصل الاستمتاع بالكرة، مع نقاط قوتنا نصبح فريقا أكثر شهرة، ونكتسب قيمة أكبر، أمام ألمانيا علينا الظهور بأفضل صورة لنا".

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وسيلتقي منتخب إسبانيا مع ألمانيا في نهائي مبكر يوم الجمعة المقبل على ملعب شتوتجارت في ألمانيا.

كتب منتخب جورجيا عدة مفاجآت في البطولة بخطف نقطة تعادل مع التشيك والفوز على البرتغال والتأهل لثمن النهائي لأول مرة في تاريخه بمشاركته الأولى. وحاولوا تكرار ذلك ضد إسبانيا بتسجيل هدف مبكر عكس سير اللقاء، لكن المنتخب الذي فاز عليهم في التصفيات بنتيجة 7-1 كان رحيما واكتفى بالفوز 4-1.