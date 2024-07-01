رئيس نادي البنك الأهلي في الجول: علمنا بتأجيل مباراة سموحة ونحن في المعسكر

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 00:40

كتب : بسام أبوبكر

أشرف نصار - رئيس البنك الأهلي

تعجب أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي من تأجيل مباراة فريقه ضد سموحة قبل أقل من 48 ساعة من موعدها.

وقال نصار لـFilGoal.com: "علمنا والفريق في المعسكر أن مباراتنا ضد سموحة تأجلت لموعد لاحق بسبب إعادة مباراة سموحة وبيراميدز".

وأضاف "كنا سنلعب ضد سموحة بدون الهاني سليمان الذي تعرض للطرد ضد بيراميدز، الآن سينفذ عقوبة الإيقاف في مباراة أخرى ويلعب ضدنا، أين تكافؤ الفرص في ذلك".

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وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري بنفس ظروفها.

وتم إلغاء مباراة سموحة بسبب ماس كهربائي أدى إلى حريق توقفت بسببه المباراة قبل أن يتم إلغائها.

وعدلت رابطة الأندية موعد مباراة بيراميدز ضد زد وكان من المقرر لها يوم 2 يوليو، لتقام يوم 4 أغسطس المقبل.

بينما تم تعديل موعد مباراة البنك الأهلي ضد سموحة من يوم 2 يوليو إلى 13 من الشهر ذاته.

سموحة البنك الأهلي الدوري المصري أشرف نصار
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