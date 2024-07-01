يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية

يرى برونو فيرنانديز لاعب وسط منتخب البرتغال أن فريقه استفاد من إيجابيات دور المجموعات، وأن الأمور ستختلف في إقصائيات يورو 2024.

ويلتقي منتخب البرتغال مع سلوفينيا في ثمن نهائي يورو 2024.

وقال برونو فيرنانديز في المؤتمر الصحفي: "استفدنا من كثير الأشياء الجيدة في دور المجموعات، كان هناك إيجابيات حتى في الخسارة من جورجيا".

وأضاف "أردنا تحقيق الـ 9 نقاط، لكننا تصدرنا المجموعة، والأمور ستختلف لأن هذه الأدوار الإقصائية".

وأكمل "نريد الفوز بكل مباراة والوصول للنهائي والفوز به، لا يوجد هدف أدنى".

وواصل "لا يوجد فريق يريد العودة مبكرا، نعلم ما هي قيمتنا، وكل فريق يريد الوصول لأبعد مرحلة ممكنة"، وهذا يعني النهائي".

وسيلتقي منتخب البرتغال حال فوزه مع الفائز من مباراة فرنسا وبلجيكا في ربع النهائي على ملعب هامبورج.

وتأهل منتخب البرتغال في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على التشيك وتركيا والخسارة من جورجيا.