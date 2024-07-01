بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي

يدير محمود بسيوني إدارة مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة 13 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا في السابعة مساءً على استاد الكلية الحربية.

ويعاون بسيوني كل من يوسف البساطي وعمر فتحي، ويتواجد السيد منير كحكم رابع.

فيما يتواجد أمين عمر على تقنية الفيديو، ويعاونه سمير جمال.

وستكون تلك المباراة العاشرة لبسيوني الموسم الجاري في الدوري المصري.

وخلال 9 مباريات سابقة أشهر بسيوني 37 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

وسبق أن أدار بسيوني مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة 21 وانتهت بفوز الأهلي 3-0.

وستكون تلك المباراة الأولى لبسيوني بتواجد طلائع الجيش.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 26 مباراة.