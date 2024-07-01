أنهى منتخب إسبانيا مفاجآت جورجيا سريعا بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي يورو 2024.

تقدم منتخب جورجيا بهدف روبن لو نورماند ذاتيا، فيما سجل رباعية إسبانيا كل من رودري وفابيان رويز ونيكو ويليامز وداني أولمو.

وسيلتقي منتخب إسبانيا مع ألمانيا في نهائي مبكر يوم الجمعة المقبل على ملعب شتوتجارت في ألمانيا.

كتب منتخب جورجيا عدة مفاجآت في البطولة بخطف نقطة تعادل مع التشيك والفوز على البرتغال والتأهل لثمن النهائي لأول مرة في تاريخه بمشاركته الأولى.

وحاولوا تكرار ذلك ضد إسبانيا بتسجيل هدف مبكر عكس سير اللقاء، لكن المنتخب الذي فاز عليهم في التصفيات بنتيجة 7-1 كان رحيما واكتفى بالفوز 4-1.

التشكيل

دفع لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ إسبانيا بنفس الأسماء دون تغييرات.

وقاد لامين جمال ونيكو ويليامز هجوم إسبانيا رفقة ألفارو موراتا.

في المقابل بدأ ويلي سانيول بخماسي دفاعي ضد إسبانيا، وثنائي هجومي مكون من خيفتشيا كفاراتسخيليا وجيورجس ميكوتادزي.

وصف المباراة

بدأت إسبانيا بسيطرة تامة مع تراجع جورجي في منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 10 تألق مامارداشيفلي ببراعة ومنع رأسية وشتت الدفاع لخروج الكرة لركنية.

وعلى عكس سير اللقاء وفي الخروج الأول للاعبي جورجيا من منتصف ملعبهم أُرسلت عرضية من الجهة اليمنى أودعها روبن لو نورماند بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18.

هدف هو الثامن عكسيا في يورو 2024 والأول الذي يسكن شباك إسبانيا.

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كفى مفاجآت

عاد الإسبان مجدا للسيطرة على الكرة وفي الدقيقة 22 تألق حارس جورجيا في التصدي لفرصة محققة من فابيان رويز.

استمر الضغط ومحاولة فك شفرة دفاعات كتيبة ويلي سانيول.

وفي الدقيقة 35 سدد مارك كوكوريا كرة قوية تصدى لها الحارس على مرتين.

وبعد دقيقة تألق مامارادشيفلي مجددا ومنع فرصة لنيكو ويليامز.

وأخيرا اهتزت شباك جورجيا بتمريرة من نيكو ويليامز لرودري على حدود منطقة الجزاء وأطلق لاعب الوسط كرة قوية سكنت الشباك معلنة التعادل في الدقيقة 39.

انتظر الحكم التأكد من صحة الهدف في ظل وجود مطالبات من لاعبي جورجيا بوجود حالة تسلل في بداية الهجمة، لكن تقنية الفيديو أشارت لصحة الهدف.

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ويلي سانيول أجرى تغييرا مباشرة بعد الهدف بخروج أوتار كيتيشيفيلي وشارك بدلا منه ساندرو ألتوناشفيلي في الدقيقة 41.

شوط أول انتهى بنتيجة التعادل بين الفريقين.

حاول كفاراستيخيليا تسجيل هدفا تاريخيا بتسديدة من منتصف الملعب بكرة ساقطة مستغلا تقدم أوناي سيمون لكن كرت بجوار القائم في الدقيقة 49.

بعد دقيقتين فقط جاء الرد الحاسم، عرضية من لامين جمال ورأسية من فابيان رويز سجل بها هدف إسبانيا الثاني.

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وسدد لامين جمال أن يسجل هدفا لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 63.

وبعد سلسلة تمريرات رائعة سجل مدافع جورجيا بالخطأ في مرماه بعد عرضية أرضية من لامين جمال لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على لاعب اللاروخا في الدقيقة 73.

وبعد دقيقتين أضاف نيكو ويليامز الهدف الثالث بعدما تلقى كرة طولية وانفرد وراوغ المدافع وسدد كرة قوية سكنت أعلى الشباك قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة 82 كاد أن يسجل جمال هدفا لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وبعد دقيقة سجل داني أولمو هدفا بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء معززا النتيجة وتقدم منتخب بلاده بالهدف الرابع.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتنتهي بفوز إسبانيا وفي انتظار نهائي مبكر للغاية ضد ألمانيا.