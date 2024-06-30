يورو 2024 – تيديسكو: علينا أن نآمن بقدرتنا في الفوز على فرنسا

يرى دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن فريقه يجب أن يتحلى بالثقة عندما يواجه فرنسا في كأس الأمم الأوروبية.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد فرنسا في دور الـ16 ليورو 2024 في ألمانيا.

وقال تيديسكو في المؤتمر الصحفي: "علينا أن ندخل مباراة فرنسا بكل ثقة إذا أردنا تحقيق الفوز والوصول لربع النهائي ويجب أن نتحلى بالشجاعة".

وأضاف "إذا آمنا بقدرتنا على الفوز سنحقق الفوز".

وواصل "الجمهور مسموح له فعل أي شيء ويمكنهم التعبير عما يشعرون به بأي طريقة، لا توجد مشكلة في ذلك لأن المشجع يدفع المال مقابل التذكرة الذي يشاهد بها المنتخب".

وبسؤاله عن تسجيل فرنسا وبلجيكا هدفين فقط لكل منهما في دور المجموعات قال: "أعتقد أن المنتخبين خلقا العديد من الفرص خلال مباريات المجموعات وكان لهما الكثير من الهجمات المرتدة ودون الاستحواذ على الكرة وهذه هي مشكلة الإحصائيات لأنك إذا نظرت فقط إلى الأرقام يمكنك القول إنها ضعيفة جدا وهذا ليس صحيحا".