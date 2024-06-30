خبر في الجول - الزمالك يُغرم روقا

طبق مسؤولو نادي الزمالك اللائحة على محمد أشرف "روقا" بتغريمه.

وانتصر الزمالك أمس على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وجلس روقا على مقاعد البدلاء خلال مباراة سيراميكا كليوباترا دون أن يشارك في المباراة التي انتهت 4-2.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تطبيق اللائحة على روقا جاء بسبب عدم تواجده في مران المستبعدين بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.

لاعب الوسط البالغ 31 عاما لم يخض سوى 17 مباراة بعدد دقائق 866 في الدوري المصري والكونفدرالية.

وتوج روقا مع الزمالك بلقب الدوري المصري مرتين ولقب كأس مصر ولقب كأس الكونفدرالية.

وإجمالا خاض مع الأبيض 114 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ورفع الزمالك رصيده لـ 37 نقطة في المركز الثامن بترتيب الدوري المصري، وسيتم خصم 3 نقاط بنهاية الموسم بعد انسحابه ضد الأهلي.